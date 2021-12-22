В Адыгее вдоль федеральной трассы создадут сафари-парк и этнодеревню

МАЙКОП, 22 декабря. /ТАСС/. Развлекательный комплекс "Сафари парк Адыгея" и этнодеревню, которая познакомит туристов с культурой и бытом адыгов, планируется построить в ближайшие годы вдоль дороги М-4 Дон в районе хутора Казазово Теучежского района Адыгеи. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона по итогам координационного совета по экономической политике республики, который был посвящен вопросам содействия в реализации значимых для региона инвестиционных проектов.

Проект по строительству развлекательного комплекса "Сафари парк Адыгея" будет реализован компанией с одноименным названием до 2025 года. Инвестиции составят 300 млн рублей, планируется трудоустроить около 50 человек. В состав комплекса войдут: контактный зоопарк, зоосады, гостиницы, кафе, торговые точки, различные аттракционы, бассейны. Туристы смогут отдыхать на конных прогулках, кататься на катамаранах, заниматься рыбалкой. Инвестпроекту присвоили статус масштабного, и глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил властям района проработать вопрос создания вблизи будущего сафари-парка этнодеревни с информационным центром.

"Адыгея расположена на пути к Черноморскому побережью, необходимо использовать это преимущество. Создание этнодеревни с информационным центром позволит нам познакомить гостей республики с адыгской культурой и бытом, национальной кухней, представить рекреационные возможности региона. Так мы привлечем в Адыгею дополнительный поток туристов, сможем эффективнее использовать развивающуюся туристскую инфраструктуру", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

По словам главы республики, власти должны системно заниматься развитием придорожного сервиса, создавая информационные центры, этнодеревни на всех основных трассах в регионе.

По итогам 2020 года турпоток в регион, несмотря на пандемию, составил порядка 460 тыс. человек, что практически соответствует уровню 2019 года.