Экология и развитие Сибири станут темами Красноярского экономического форума в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Вопросы экологии и развития Сибири станут главными темами XVIII Красноярского экономического форума (КЭФ) в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Енисейской Сибири со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса.

Корпорация, наряду с региональным правительством, администрацией губернатора и Сибирским федеральным университетом выступают организаторами форума.

"В прошлом году мы впервые провели Красноярский экономический форум в комбинированном формате - это был удачный опыт, который решено продолжить. Онлайн-режим позволит подключить к обсуждению и участию в мероприятиях КЭФ максимальное количество экспертов и гостей из разных регионов и стран. Форум поднимет не только общероссийские, но и глобальные темы - в первую очередь, вопросы международной экологической повестки. Также в центре внимания окажется дальнейшее развитие Сибири как территории с огромным потенциалом - этот вектор обозначил президент России на ближайшее столетие", - приводит пресс-служба слова Усса.

Форум пройдет 2-4 марта на площадках Сибирского федерального университета. Мероприятия КЭФ-2022 традиционно включают деловую программу, состоящую из пяти тематических направлений, а также молодежную площадку "Поколение-2030", посвященной 400-летнему юбилею Красноярска, который пройдет в 2028 году. Впервые в рамках КЭФ планируется учредить премию для ученых, внесших существенный вклад в экономическую науку. Образовательная, спортивная, культурная и гастрономические программы объединят в новый проект спутник - КЭФ-Фест.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.