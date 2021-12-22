Москва предложила Еревану создать Российско-армянский деловой совет

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская сторона на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству предложила Еревану создать Российско-армянский деловой совет для расширения бизнес-контактов стран. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ.

"В целях расширения связей между регионами двух стран, укрепления бизнес-контактов, создания совместных производств и интенсификации инвестиционного диалога, консолидации данной работы на одной площадке российская сторона вышла с инициативой о создании Российско-армянского делового совета", - сказал он. Данная инициатива нашла поддержку со стороны Армении и была зафиксирована в итоговом протоколе заседания межправительственной комиссии, отмечается в сообщении на правительственном сайте.

Оверчук подчеркнул, что Россия, как и прежде, остается ведущим торговым партнером Армении. "В январе - октябре 2021 года товарооборот Российской Федерации с Республикой Армения составил 2,1 млрд долларов, увеличившись относительно аналогичного периода 2020 года на 9,3%. Армения - традиционный поставщик сельскохозяйственной продукции, товаров легкой промышленности. Россия продолжила наращивать поставки транспортных средств, промышленного оборудования и минеральных продуктов", - отметил вице-премьер.

По словам Оверчука, в целях развития межрегиональных связей совместно разработана и подготовлена к подписанию программа межрегионального сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2027 годы. "Практической реализацией данного документа станет поддержка совместных межрегиональных проектов и проектов в торгово-экономической сфере, промышленности, здравоохранении, культуре, образовании, охране окружающей среды и туризме", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Зампред правительства добавил, что российский бизнес может предложить эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики Армении. "Для активизации торгово-экономического сотрудничества подготовлен проект межправительственной программы долгосрочного экономического сотрудничества между Россией и Арменией до 2025 года. Достигнута договоренность о его подписании до конца I квартала 2022 года", - говорится в сообщении.

Перед началом заседания Оверчук обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2021 году и перспективы его развития. "Стороны подчеркнули комплексные усилия, предпринимаемые с целью укрепления экономических отношений и инвестиционного сотрудничества. Отмечены рост торгового оборота и имеющийся потенциал для интенсификации связей между регионами и расширения диалога деловых кругов двух стран", - говорится в сообщении. Также Оверчук и Пашинян обсудили работу трехсторонней (РФ, Азербайджан, Армения) рабочей группы по Нагорному Карабаху.