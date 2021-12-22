В СФ заявили, что регионам надо создать комиссии по взаимодействию со счетными палатами

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специальные комиссии по взаимодействию с контрольно-счетными органами необходимо создать в заксобраниях российских регионов для улучшения финансового контроля на местах. Кроме того, работа подобных комиссий может дать дополнительный стимул к устранению выявленных недостатков и нарушений, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов.

"С учетом нашего [Совета Федерации] опыта хочу высказать предложение. Региональным парламентам было бы неплохо подумать о применении аналогичной формы взаимодействия с КСО [контрольно-счетными органами]. То есть создания в законодательных собраниях соответствующих комиссий", - заявил он на совещании с контрольно-счетными органами субъектов РФ в Совете Федерации.

По словам Иванова, работа этих комиссий может быть выстроена по аналогии с работой подкомитета по финансовому контролю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Данная работа, проводимая совместно со Счетной палатой, приносит существенный многосторонний практический эффект. Во-первых, члены Совета Федерации, участвующие в работе подкомитета, более глубоко знакомятся как с работой счетной палаты, так и с ситуацией, складывающейся в отдельных регионах в различных сферах и отраслях. Во-вторых, аудиторы Счетной палаты имеют возможность почувствовать дополнительное внимание к своей работе со стороны органов власти, участвующих в формировании Счетной палаты", - сказал он.

Сенатор отметил, что в рамках работы подкомитета руководители федеральных органов исполнительной власти и других объектов проверок Счетной палаты получают по итогам обсуждений дополнительный импульс к ускорению работы по устранению выявленных недостатков и нарушений.