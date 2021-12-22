Глава МИД Люксембурга считает, что новые санкции против РФ не принесут пользу Европе

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что новые экономические санкции в отношении России, которые могут быть введены из-за обострения ситуации на границе Украины, никому не принесут пользы. Об этом он заявил в среду в Берлине на совместной пресс-конференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

"Я думаю, что это, конечно, не пойдет на пользу Европе, но экономические санкции, которые будут введены в случае проведения военной операции [на Украине], очень и очень негативно отразятся на России, чего, я повторяю, не хочет никто", - отметил он. При этом Ассельборн подчеркнул, что необходимо попытаться вернуться к поиску выхода из сложившейся ситуации дипломатическим путем вместо того, чтобы рассматривать исключительно вариант силового решения проблемы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.