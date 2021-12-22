Медведев рассказал о вкладе России в повышение глобальной продовольственной безопасности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что Россия вносит довольно значимый вклад в повышение глобальной продовольственной безопасности и поддерживает усилия мирового сообщества в области гуманитарной помощи.

"Сегодня наша страна вносит свой весьма значимый вклад в повышение глобальной продовольственной безопасности. У нас действительно очень большие поставки продовольствия", - сказал он в среду в ходе онлайн-встречи с представителями политических партий стран Латинской Америки.

Медведев подчеркнул, что Россия также поддерживает усилия мирового сообщества в области гуманитарного реагирования. "Мы последовательно участвуем в оказании продовольственной помощи и по двусторонним каналам, и по линии Организации Объединенных Наций, в том числе в реализации региональной инициативы Всемирной продовольственной программы ООН по повышению стабильности и обеспечению школьным питанием в странах Латинской Америки и Карибского бассейна", - подчеркнул председатель единороссов.

Он напомнил, что в России были приняты специальные программы по импортозамещению, а также разработан целый ряд мер поддержки производителей сельхозтехники и оборудования. "Знаю, что аналогичные программы есть и у наших партнеров в Латинской Америке, поскольку эта тема тоже весьма важная для ваших стран и ваших партий", - добавил Медведев.