Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья может вырасти на 5% по итогу 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Около 1,1 трлн рублей может быть инвестировано в основной капитал Московской области по итогу 2021 года, что на 5% превышает показатели последних двух лет. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Несмотря на вызванные пандемией трудности, экономика региона продолжает развиваться. Что касается прошлого года, то по его итогам объем инвестиций в основной капитал не снизился и остался на уровне 2019 года в размере 1 трлн рублей. А в этом году мы даже рассчитываем перешагнуть порог двух прошлых лет. По предварительной оценке, мы ожидаем рост этого показателя на 5% до уровня 1,1 трлн рублей", - рассказала Зиновьева.

Она добавила, что по итогам 2021 года в регионе будет завершено порядка 400 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 400 млрд рублей. "Это в основном новое строительство, также есть проекты модернизации. На новых предприятиях и новых производственных линиях будет создано около 44 тыс. рабочих мест. Ежегодно общее количество рабочих мест, создаваемых в Подмосковье во всех сферах бизнеса, составляет около 50-60 тыс. В этом году мы планируем достичь этого показателя", - пояснила министр.

По ее словам, инвесторами в Московской области являются не только российские компании, но и зарубежные. Так, в этом году был реализован 61 проект с участием иностранного капитала. "Мы ожидаем, что итоговый объем инвестиций, осуществленных иностранными компаниями в свои проекты, превысит 37 млрд рублей", - рассказала Зиновьева.