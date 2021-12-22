РЖД и "Почта России" подписали договор о курсировании почтовых вагонов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Почта России" и ФПК, дочерняя компания РЖД, заключили договор о курсировании почтовых вагонов в составах пассажирских и почтово-багажных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Сегодня в Москве АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") и АО "Почта России" заключили договор о курсировании почтовых вагонов в составах пассажирских и почтово-багажных поездов. Договор подписали генеральный директор АО "ФПК" Владимир Пястолов и заместитель генерального директора по логистике АО "Почта России" Сергей Сергушев. Подписание состоялось в присутствии генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова и генерального директора АО "Почта России" Максима Акимова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ определяет порядок курсирования почтовых вагонов "Почты России" в составах скорых, почтово-багажных и пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании на три года.

"Сотрудничество с РЖД для "Почты России" - это не только многолетняя история, но и огромная перспектива. У нас с вами на столе несколько проектов, связанных с контейнеризацией почтового сообщения. И, конечно, здесь мы будем опираться на экспертизу и инфраструктурные возможности РЖД. "Почта" сегодня - это уже давно не только письма, это сотни миллионов отправлений, которые доставляют блага электронной коммерции семьям по всей России. И Российские железные дороги особенно важны там, где доставка невозможна другими видами транспорта. Например, на Севере это иногда единственная возможность исполнить наши обязательства перед людьми. Я очень горжусь нашим сотрудничеством и уверен, что оно принесет замечательные плоды РЖД, "Почте", а главное, нашим клиентам", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Почты России" Максима Акимова.

В свою очередь гендиректор - председатель правления РЖД Олег Белозеров отметил, что подписанный договор на 2022-2024 годы показывает, что услуги железных дорог остаются востребованными в современной доставке почты. Кроме того, прорабатывается возможность запуска специальных международных контейнерных поездов для перевозок товаров электронной коммерции. Новые технологии позволят оптимизировать стоимость доставки и повысить ее скорость и качество.