Чубайс: Россия после реформы энергетики живет в логике снижения реальных тарифов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС /. Рост тарифов на электроэнергию в России не может превышать темпы инфляции, что означает снижение их реального уровня. Об этом сказал руководителю редакции "Наука" ТАСС Андрею Резниченко специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы инфляции. В реальных терминах это означает снижение уровня тарифов в России. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов в реальном измерении", - сказал Чубайс, отвечая на вопрос о результатах реформы электроэнергетики, которая проводилась в России в период его руководства акционерным обществом "Единая энергетическая система России" (РАО ЕЭС России).

Он отметил, что проведенная реформа позволила России снять инфраструктурные ограничения по росту экономики как минимум для 2035 года. В частности, сейчас "можно модернизировать станции, потому что есть резерв мощностей".

С 1998 по 2008 год Анатолий Чубайс возглавлял РАО ЕЭС России. 4 апреля 1998 года на внеочередном собрании акционеров был избран в состав совета директоров, а 30 апреля 1998 года назначен председателем правления компании. Под его руководством прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы.