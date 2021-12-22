Потребление энергомощности в РФ превысило рекордный показатель на фоне холодной погоды

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В Единой энергосистеме (ЕЭС) России установлен новый рекорд потребления мощности - 159,48 ГВт. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"Побит рекорд потребления мощности в Единой энергосистеме России. Показатель достиг 159,48 ГВт, что на 2 ГВт выше, чем прошлый рекорд 2012 года - 157,43 ГВт. Примечательно, что это произошло 22 декабря, в День энергетика", - говорится в сообщении.

Рекорд был зафиксирован на фоне резкого похолодания.

"Энергосистема готова к максимуму потребления мощности и обеспечена достаточными резервами для прохождения дальнейших нагрузок", - подчеркнул министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого передает пресс-служба.

В пресс-релизе Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России уточняется, что при наступлении морозов в работу было введено генерирующее оборудование для прохождения максимумов нагрузки.