"Аэрофлот" с 25 декабря запустит прямые рейсы из Петербурга в Хургаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. ПАО "Аэрофлот" с 25 декабря запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Об этом сообщили в среду в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот 25 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320", - сказали в пресс-службе.

Хургада станет вторым курортным направлением в Египте, куда "Аэрофлот" открыл регулярные рейсы из Петербурга. С 20 декабря авиакомпания уже начала выполнять рейсы в Шарм-эш-Шейх.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а регулярное авиасообщение с курортными городами Египта восстановили в августе 2021 года. С 9 ноября Россия разрешила чартерные рейсы на египетские курорты.