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Из Петербурга в Алма-Ату с 26 декабря запустят прямые авиарейсы

Они будут выполняться компанией "Уральские авиалинии" по воскресеньям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Петербургом и городом Алма-Ата в Казахстане запустят с 26 декабря этого года. Рейсы на данном направлении будет выполнять компания "Уральские авиалинии", сообщили в среду в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"C 26 декабря 2021 года из аэропорта Пулково авиакомпания "Уральские авиалинии" откроет полеты в Алма-Ату. Перевозчик будет выполнять рейсы один раз в неделю", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Согласно расписанию, самолеты авиакомпании "Уральские авиалинии" будут вылетать из аэропорта Пулково по воскресеньям в 21:05 и прибывать в Алма-Ату в 05:05 следующего дня. Обратные рейсы будут отправляться из Алма-Аты понедельникам в 06:05 и прибудут в Санкт-Петербург в 08:30.

На данный момент из Петербурга прямые рейсы в столицу Казахстана Нур-Султан выполняет авиакомпания Air Astana.

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