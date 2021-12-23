Экспозицию Москвы на "Экспо" в Дубае посетили более 350 тыс. человек

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае посетили более 350 тыс. человек. Интерактивное пространство, созданное в соавторстве со столичными архитекторами, художниками и музыкантами, было посвящено ключевым программам развития города и уникальному опыту в самых разных сферах, среди которых культура, предпринимательство, туризм и многие другие, сообщила в четверг вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Экспозиция открылась 20 ноября и работала на протяжении месяца. Весной этого года Москва стала первым городом, который подал заявку на право проведения "Экспо-2030", а 14 декабря ее представили участникам генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

"Экспозиция и обширная программа Москвы в Дубае стала окном в столицу для сотен тысяч гостей со всего мира. Каждый мог познакомиться с направлениями развития нашего города. Модернизация городской среды и инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов - все изменения последних лет делают Москву достойной площадкой для проведения "Экспо-2030" и демонстрации передовых практик человечества", - отметила Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Центром московской экспозиции в Дубае стала смотровая площадка - уменьшенная копия парящего моста парка "Зарядье". Здесь для посетителей сделали виртуальную экскурсию "Полет над Москвой", чтобы каждый смог полюбоваться столицей России. Для полноты картины композитор Виктор Осадчев написал музыкальный и звукошумовой ряд: бой курантов, перезвон колоколов, летний дождь, шум стадиона. Так гости смогли проникнуться настроением города и насладиться увлекательной прогулкой по мегаполису.

Также прошел модный показ коллекций московских дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow. Его представил цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В основу легли тенденции крупных мегаполисов, где сочетаются традиции и новые веяния. Кроме того, программе недели московской анимации были представлены полнометражные ленты и сборники коротких мультфильмов.

Кухня, почта и искусство

По данным портала, в начале декабря жители и гости Дубая могли познакомиться с русской кухней в рамках фестиваля Moscow Gastronomic Week. Его кураторами выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. В семи ресторанах предлагали оливье с домашней птицей, кулебяку с лососем, авторский холодец, холодный борщ, пожарские котлеты.

В рамках экспозиции работало и мобильное отделение "Почты России". В десятки стран мира отправили более 8 тыс. открыток с видами российской столицы.

На площадке прошла выставка современных российских художников и творческий проект Color.AI, концерты "Московская весна a cappella" и джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, фестиваль популярной музыки Moscow Night.

Основная экспозиция столицы завершила работу, но до закрытия "Экспо-2020" - выставка была перенесена на 2021 год из-за пандемии - Москва представит в Дубае еще много мероприятий. "В афише будущих событий - выступления знаменитого оркестра "Виртуозы Москвы", театра "Геликон-опера" и других всемирно известных представителей российской музыки и культуры", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

О выставке

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое впервые прошло в 1851 году. Страны-участницы представляют миру свои последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры, а в последние годы - инициативы в решении глобальных проблем. Сейчас "Экспо" проводится каждые пять лет, выставка открыта для посещения в течение шести месяцев. Традиционно в мероприятии принимают участие более 120 стран, а количество посетителей исчисляется миллионами.

"Экспо-2020" в Дубае открылась 1 октября 2021 года, а продлится до конца марта 2022 года. Площадку уже посетили более 7 млн человек.