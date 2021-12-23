Хайнань на "Экспо" в Дубае запустил собственную масштабную акцию

ХАЙКОУ /Китай/, 23 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань на всемирной выставке "Экспо" в Дубае проводит собственную масштабную акцию, которая продлится с 21 по 24 декабря. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, "неделя Хайнаня" проходит под лозунгом "новые возможности и прекрасное будущее для всех". В ходе мероприятия, организованного в онлайн-формате, запланированы форумы, посвященные Хайнаньскому порту свободной торговли и созданию на острове международной потребительской зоны.

Кроме того, в перечне мероприятий фигурирует подробная презентация, которая, как ожидается, позволит мировой общественности получить более полное представление о прогрессе в развитии самой южной провинции Китая, узнать о взаимовыгодных проектах, которые она предлагает инвесторам.

Организаторы акции уточнили, что в ходе ее проведения состоится "день Хайкоу", посвященный преимуществам административного центра Хайнань, а также "день Санья", где можно будет узнать много интересного о крупнейшем курорте острова. На выставке в Дубае провинция, как отмечается, планирует расширить список полезных контактов и усилить свое влияние на международной арене.

"В связи с пандемией "неделя Хайнаня" проходит как в очном, так и в онлайн-формате, - уточнила заместитель председателя комитета по стимулированию международной торговли провинции Линь Чуньхун. - Ключевая часть организована на Хайнане, в то время как иностранные гости ознакомятся с акцией в удаленном режиме".

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, продемонстрировать последние научно-технические разработки и культурные достижения. В последние годы эти глобальные мероприятия стали платформой народной дипломатии и национального брендинга. Масштабное мероприятие в Дубае первоначально должно было проводиться с октября 2020 года по апрель 2021-го, однако из-за пандемии было перенесено на период с октября 2021 года по конец марта 2022 года.