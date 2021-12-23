Производство автомобилей в Великобритании в ноябре упало до уровня 1984 года

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Производство автомобилей в Соединенном Королевстве в ноябре упало на 28,7% до 75 756 единиц - по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это минимальное значение за последние 37 лет, свидетельствуют распространенные в четверг данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно обнародованному ранее прогнозу организации, второй год подряд в Великобритании в 2021 году будет произведено менее одного миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. В 2022 году этот показатель превысит 1 млн, а к 2024 году возрастет до 1,2 млн единиц.

В нынешнем году с конвейеров британских заводов сошла 797 261 автомашина, что на 432 794 меньше по сравнению с 2019 годом. Это, в частности, связано с нехваткой микросхем, и, по словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, проблема "вероятно, будет сказываться на работе индустрии в течение следующего года".

Выпуск автомашин для внутреннего рынка упал на 18,8%, а на экспорт - на 30,4%. При этом продолжается рост производства электромобилей и новейших гибридных машин. В ноябре их доля достигла нового рекорда - 32,7% от всех произведенных автомашин.

"Автомобильная промышленность оказалась в одной из самых серьезных ситуаций за последние десятилетия, - отметил Хавес, - и последствия COVID-19 оказывают огромное влияние на цепочки поставок, вызывая глобальный дефицит, в первую очередь полупроводников".