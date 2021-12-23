В ФАС заявили, что новые правила определения тарифов на электроэнергию не вызовут их роста

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новые правила формирования тарифов на электроэнергию для населения, согласно которым регионы получат право самостоятельно определять их размер, не вызовут их повышения, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Тарифы для населения не вырастут и будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан", - пояснили в службе.

Ранее на портале нормативных правовых актов было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому уполномоченные органы субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию. При этом допускается дополнительная дифференциация тарифов в зависимости от объема потребления. Наряду с этим, субъект РФ получит право определять разные тарифы для определенных категорий потребителей.

В то же время уровень минимального льготного потребления электроэнергии будет определяться, исходя из указаний ФАС, которые будут сформированы в течение двух месяцев.

"Принятое постановление правительства РФ расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию", - добавили в ФАС.

В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" отметили, что принятые меры позволят защитить льготные тарифы для населения от коммерческого использования.