Инвестиции в "Технополисе Москва" в лекарства и медизделия в 2021 году выросли в 3 раза

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Производители фармпрепаратов и медицинских изделий особой экономической зоны "Технополис Москва" за три квартала 2021 года нарастили инвестиции более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вложив в производство более 13 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"За первые три квартала 2021 года резиденты кластера медицинских технологий ОЭЗ Москвы инвестировали в создание и развитие своих производств более 13 млрд рублей, что в 3,2 раза больше аналогичного периода прошлого года, когда объем вложений составил порядка 4 млрд рублей. Всего за время работы в особой экономической зоне Москвы предприятия кластера вложили около 20,3 млрд рублей, уже более чем на 80% выполнив заявленные в бизнес-планах объемы инвестиций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Резидентами "Технополиса Москва" стали уже 18 компаний, которые работают в сфере медицинских технологий. Они специализируются на разработке и выпуске фармацевтических препаратов (в том числе жизненно важных), медицинского оборудования и изделий. Отмечается и увеличение выпуска продукции - с января по сентябрь 2021 года фармацевтические компании и производители изделий медицинского назначения в совокупности нарастили объемы в 3,7 раза.

Как добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в этом году резиденты кластера значительно нарастили численность персонала. За девять месяцев 2021 года количество рабочих мест увеличилось на 870, это почти в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. А за все время работы здесь было создано свыше 1,3 тыс. рабочих мест.

"Объем выпуска продукции медицинского профиля за первые девять месяцев текущего года в денежном выражении составил более 3,3 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Всего участники кластера за годы работы в статусе резидентов ОЭЗ произвели продукции почти на 7 млрд рублей. Лидерами по выпуску товаров выступают производители оборудования для оказания первой и скорой медицинской помощи и дезинфекционно-моечных машин", - уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Профиль ОЭЗ

В ОЭЗ "Технополис "Москва" спектр выпускаемой продукции достаточно широк - от инновационных лекарств до дезинфекционного оборудования. Здесь производят антикоагулянты, иммунодепрессанты и другие препараты. Разрабатывают и выпускают медицинские изделия для скорой медицинской помощи, аппараты искусственной вентиляции легких. Особенностью ОЭЗ Москвы является то, что на ее площадках реализуются сразу три офсетных контракта, которые предусматривают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства.