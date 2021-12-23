Никитин: строительство ВСМ через Новгородскую область привлечет миллиардные инвестиции

ТАСС, 23 декабря. Прохождение высокоскоростной магистрали (ВСМ) через Новгородскую область позволит привлечь в регион крупные инвестиции, а также повысит мобильность местных жителей. Об этом сообщил губернатор Андрей Никитин на своей странице во "ВКонтакте".

Вопрос о перспективах ВСМ в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задала новгородская журналистка Людмила Данилкина. Президент ответил, что развитие высокоскоростных линий "очень важно и востребовано" в стране на определенных расстояниях, но нужно просчитывать их строительство, учитывая существующие авиамаршруты и мнение экспертов. Глава государства также отметил, что в случае реализации проекта поезд может делать остановки в Новгородской области.

"Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места. Прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики, ожидается, что турпоток вырастет в три раза. Повысится мобильность не только гостей, но и жителей области", - написал он.

Как отметил Никитин, в регионе надеются, что по вопросу строительства железнодорожной магистрали через Новгородскую область будет принято положительное решение.

О проекте ВСМ

Время в пути при путешествии по ВСМ Москва - Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут, сообщали ранее "Российские железные дороги". Строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе РФ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял ранее, что строительство основного хода ВСМ Москва - Санкт-Петербург пока остается под вопросом, при этом въезды и выезды из Санкт-Петербурга и Москвы точно будут построены. По словам вице-премьера, дальнейшее будущее ВСМ зависит от наличия финансовых возможностей и "политического решения".

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы финансирование проекта ВСМ не предусматривалось, но сам проект планировалось завершить к 2027 году. В "Российских железных дорогах" ранее отмечали, что планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а закончить строительство - в 2027 году.