Российские вакцины, произведенные в Белоруссии, могут быть доступны летом

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сообщил, что для белорусов в июне - июле могут быть доступны российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", полностью произведенные в республике.

"Белорусская сторона произвела данный продукт по полному циклу, начиная от производства активного компонента до производства готовой формы, - сказал специалист, слова которого приводит агентство БелТА. - Если все будет по плану, то к лету, в июне - июле, уже мы будем готовы произвести продукт, доступный нашему населению".

Ранее Минздрав сообщил, что на предприятии "Белмедпрепараты" выпущены первые валидационные серии "Спутник V" и "Спутник лайт" по полному циклу. Планируется, что 23 декабря эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В страну доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell. В июле была зарегистрирована российская вакцина "Спутник лайт". По последним данным, в Белоруссии с начала пандемии зарегистрирован 689 151 человек с положительным тестом на COVID-19. За период распространения инфекции на территории страны скончались 5 449 пациентов с коронавирусом.