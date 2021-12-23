Бюджет Псковской области на 2022 год принят с дефицитом в 4,1 млрд рублей

ПСКОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания в четверг на очередной сессии регионального парламента приняли в трех чтениях бюджет Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с дефицитом в 4,1 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Ставлю на голосование проект закона в третьем чтении. <...> За - 21, против - 3. Закон принят", - объявил спикер регионального парламента Александр Котов. Перед началом депутатского голосования, перед парламентариями с бюджетным посланием выступил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что запланированные доходы Псковской области на 2022 год составляют 47,9 млрд рублей, расходы - 52 млрд рублей.

Бюджет, по оценке главы региона, является социально-ориентированным: более половины расходов запланировано на сферы здравоохранения, образования и социальной защиты. Власти Псковской области в 2022 году увеличат на четверть финансирование сферы образования региона, в том числе за счет поступления федеральных средств. В частности, регион направит 1,5 млрд рублей, полученных из бюджета федерации, на капремонт школ.

Кроме того, власти увеличат в два раза количество современного высокотехнологичного медоборудования в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранениях. "Из крупнейших статей расходов стоит выделить закупку оборудования на сумму более 232 млн рублей. Деньги будут направлены на закупку оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В том числе это рентгеновский томограф для Островской межрайонной больницы и магнитно-резонансный томограф для онкоцентра. В результате в государственных и муниципальных медучреждениях области томографов станет в два раза больше, чем было в 2018 году", - сказал губернатор.

Он также добавил, назвав "большим вызовом" для региона ремонт мостов и мостовых сооружений. "Более 75% из них находится либо в неудовлетворительном, либо в аварийном состоянии. В текущем году на эти цели было направлено 900 млн рублей, в следующем будет направлено не менее 832 млн. В их числе чрезвычайно важный проект - реконструкция Троицкого моста в городе Пскове. На эти цели в следующем году из федерального бюджета будет направлено 340 млн рублей", - пояснил Ведерников.