Жвачкин сообщил, что Томская область вернула уровень безработицы к доковидным показателям

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Число безработных в Томской области сократилось с начала 2021 года в пять раз - с 32 до 6 тыс. человек за счет восстановления утраченных и создания новых рабочих мест. Таким образом, регион вернулся к рекордно низкому доковидному уровню безработицы, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Сергей Жвачкин.

В начале 2021 года безработными значились более 30 тыс. человек. Рост безработицы в первую очередь был связан с последствиями пандемии нового коронавируса. Множество человек официально признали себя безработными в прошлом году, выйдя из теневого сектора экономики, еще часть - для получения пособий.

"Задача преодолеть безработицу, вызванную эпидемией, была одной из самых важных. Главный результат работы власти в реальном качестве жизни людей. Мы в Томской области полностью восстановили утраченные и создали новые рабочие места. С начала года безработица в регионе сократилась почти в пять раз: в начале года у нас было 32 тыс. безработных, сейчас - около шести тысяч. И около 14 тыс. вакансий. Конечно, это серьезное достижение", - сказал губернатор.

Жвачкин добавил, что в 2021 году представители малого и среднего бизнеса в Томской области благодаря усилиям федерального центра и властей регионов получили господдержку на сумму 9 млрд рублей. В частности, томские власти компенсировали предпринимателям, которые сохраняли рабочие места и вакцинировали 80% сотрудников, льготные кредиты под 3% годовых и предоставляли субсидии для оплаты ЖКУ.