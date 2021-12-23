Глава Минэкономики региона ФРГ выступил за создание государственных газохранилищ в стране

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Министр экономики федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, расположенной на западе Германии, Андреас Пинкварт выступил за создание государственных резервов природного газа в ФРГ на фоне низкого уровня заполненности газохранилищ в стране. Об этом он заявил в четверг газете Handelsblatt.

"Крайне низкий уровень заполненности газохранилищ [в Германии] в начале зимы выявил фундаментальную проблему", - отметил Пинкварт. При этом он добавил, что на сегодняшний день "никто не несет ответственность за несвоевременную закачку достаточного количества газа в [германские] газохранилища". В этой связи политик порекомендовал воспользоваться механизмом по созданию запасов сырой нефти в ФРГ, которые на протяжении десятилетий регулируются на государственном уровне. Подчеркивается, что управление и контроль за нефтяными резервами в стране осуществляет германская "Ассоциация хранения нефти". В случае возникновения чрезвычайной ситуации, как указывает газета, накопленные резервы сырой нефти в ФРГ должны покрывать потребность страны в сырье в течение как минимум 90 дней.

Государственное регулирование запасов природного газа в Германии отсутствует, а создание резервов голубого топлива в ФРГ подчиняется правилам рынка. Несмотря на внесенные в последние годы в нормативно-правовую базу Германии изменения, стимулирующие закупку резервов природного газа, этих запасов, по убеждению Пинкварта, недостаточно. По его словам, запасы газа должны быть "созданы заблаговременно и в достаточном объеме, чтобы даже в случае суровой зимы обеспечить минимальный объем [запасов газа] к концу отопительного сезона".

Ввиду этого, как подчеркнул Пинкварт, в ближайшее время он намерен обратиться к вице-канцлеру, министру по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберту Хабеку и совместно с представителями отрасли обсудить усовершенствование существующих механизмов, а также проработать дополнительные инструменты, которые, по его мнению, необходимы для обеспечения бесперебойного газоснабжения в ФРГ. "Все это также может помочь предотвратить беспорядочные колебания цен на газовом рынке", - констатировал Пинкварт.

Тем не менее в соответствии с позицией Минэкономики ФРГ "надежность газоснабжения в Германии по-прежнему не вызывает сомнений". "На текущий момент каких-либо проблем с поставками [газа] не выявлено", - сообщили в министерстве в ответ на соответствующий запрос газеты Handelsblatt. "Даже без дорогостоящего государственного газового резерва никто не будет сидеть в холодной квартире этой зимой", - сказал эксперт в области энергетической политики фракции Социал-демократической партии Германии, статс-секретарь в министерстве внутренних дел ФРГ Йоханн Заатхофф. По его словам, существует достаточно инструментов, которые можно использовать в случае нехватки запасов голубого топлива в Германии.