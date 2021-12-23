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"Россети" направят 7,7 млрд руб. на модернизацию энергообъектов и оборудования в Дагестане

В компании добавили, что в 2022 году на подготовку к осенне-зимнему периоду направят 1,17 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" направит 7,68 млрд рублей на обновление оборудования и реконструкцию энергообъектов в Республике Дагестан в 2022-2023 годах. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Минэнерго России согласована программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования - 7,68 млрд рублей", - сообщили в "Россетях".

В компании добавили, что в 2022 году на подготовку к осенне-зимнему периоду направят 1,17 млрд рублей, в 2021 году эта сумма составила 891 млн рублей. Мероприятия включают в себя ремонты электросетевого хозяйства, а также поставку спецтехники.

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