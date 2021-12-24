В Забайкалье приняли бюджет на 2022 год с ростом доходов на 14,8%

ЧИТА, 24 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края в пятницу приняло в окончательном чтении проект регионального бюджета на 2022 год с предполагаемым ростом доходов на 14,8% по сравнению с 2021 годом - до 96,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

"Доходная часть краевой казны увеличена на 8,6 млрд рублей и составляет 96,9 млрд рублей, расходы выросли до 99,6 млрд рублей. Дефицит остался прежним - 2,7 млрд рублей", - говорится в сообщении

Среди расходов, в частности, предусмотрено 8,4 млрд рублей на реализацию государственных программ. В сфере сельского хозяйства дополнительно будет направлено 893,3 млн рублей, большая часть - на реализацию программ "Современный облик сельских территорий" и "Комплексное развитие сельских территорий".

Кроме того, на 1,7 млрд рублей выросло финансирование дорожного хозяйства, а также на 1,9 млрд рублей - лесного хозяйства. По линии здравоохранения прирост составил 2 млрд рублей, средства будут направлены на строительство детской краевой клинической больницы, а также на организацию работы службы оперативной помощи по коронавирусу.

"В обновленном бюджете учтена часть рекомендаций депутатов. В частности, заложены средства на погашение задолженности 2010-2020 годов по выплатам спортсменам за высокие достижения в объеме 14 млн рублей, предусмотрены средства на приобретение формы для воспитанников краевой кадетской школы-интерната - 8,1 млн рублей, а также 20 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники в поселке Текстильщиков в Чите", - уточнили в пресс-службе.