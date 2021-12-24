В ВТБ предупредили, что мошенники в праздники могут звонить с "просьбами" оплатить долги

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Темами для звонков мошенников в новогодние праздники могут стать "просьбы" оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, а также воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или услуг. Такие выводы сделали эксперты ВТБ, сообщается в пресс-релизе банка.

"Эксперты ВТБ предупреждают, что в ближайшее время это могут быть "просьбы" оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или услуг, а возможно и спасти свои накопления на "безопасном счете" у банка-партнера. Основным инструментом борьбы с мошенниками в данном случае остается бдительность самого клиента", - отмечается в сообщении.

Чаще всего мошенники звонят в середине рабочей недели (со вторника по четверг) с 13:00 до 20:00 часов. В ходе разговоров с клиентом банка мошенники, как правило, призывают его срочно совершить переводы или платежи, а также сообщить личную банковскую информацию, следует из статистики ВТБ.

Фишинговые сайты

Согласно данным банка, более 90% всех атак - социальная инженерия (например, звонок мошенника) и фишинг, когда мошенники используют поддельные сайты для получения данных клиентов банков. "В период новогодних праздников наиболее популярными темами для фишинга могут стать акции и скидки, продажа билетов в театры и на новогодние мероприятия, а также бронирования туристических поездок. Важно пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней", - указали в ВТБ.

Настоящие сайты редко используют протокол http в ссылках, при переходе на настоящий сайт часто в браузерах появляется значок закрытого замка и всегда указывают информацию правового характера (лицензию, документы компании или сервиса), уточнили в банке. "Не нужно переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl, полученных от незнакомых людей или даже от друзей. Следует проверять ссылку на соответствие правильного наименования компании, не допуская замены букв на цифры (например, замена буквы о на цифру 0). Ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту через "ВТБ онлайн" или позвонив в банк", - рекомендуют эксперты.

Защита смартфона

Также остаться без денег можно и при потере телефона, имеющего PAY-сервис или привязанные к смартфону карты. "В период новогодних праздников такие случаи могут происходить чаще. Клиенты могут забыть средства платежа в барах, ресторанах, гостиницах, развлекательных центрах и во время корпоративов", - напомнили в ВТБ.

Эксперты ВТБ рекомендуют установить на телефоне сложный пароль, а также открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке. Таким образом, если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики. Кроме того, в ВТБ советуют не отвечать на незнакомые номера, а при любых сомнениях в собеседнике сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк. Кроме того, при звонке с незнакомого номера лучше начинать разговор со слова "алло" или "слушаю" и избегать слов "да"/"нет" и сообщения персональной информации. Она может быть записана мошенниками и использована при их возможном обращении в банк, считают в ВТБ.

Как показал опрос среди клиентов российских банков, проведенный ВТБ, 36% респондентов для защиты от злоумышленников планируют вообще не отвечать на входящие звонки с незнакомых номеров. 17% будут расплачиваться за покупки в интернете отдельной банковской картой, не используя реквизиты основного счета на внешних ресурсах. При этом треть опрошенных не планируют специально защищать свои финансы, надеясь на бдительность, а еще часть клиентов хотят подарить себе на Новый год страховую программу на случай хищений средств злоумышленниками.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.