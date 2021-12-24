Новак заявил, что Россия нарастит добычу нефти в 2022 году до 540-550 млн тонн

ТАСС, 24 декабря. Россия нарастит добычу нефти в 2022 году до 540-550 млн тонн, заявил Новак

По его словам, Россия увеличит добычу нефти в 2021 году на 2,1%, до 524 млн тонн. Нефтегазовые доходы бюджета по итогам 2021 года составят 8,5 трлн рублей.

Спрос на нефть продолжит восстанавливаться, мир научился жить в условиях коронавирусной инфекции, считает Новак. Он заявил, что спрос на нефть вернется на докризисный уровень к концу 2022 года.

Стоимость нефти в 2022 году может сохраниться на высоком уровне, рисков ее снижения мало, отметил Новак.

Россия увеличит добычу газа по итогам 2021 года на 10%, экспорт - на 9,9%, рассказал вице-премьер.

По его словам, цена российского газа для стран ЕС по долгосрочным контрактам сейчас составляет $250-300 за тыс. куб.м.

Добыча угля в России в 2021 году составит 440 млн тонн.

Россия в 2021 году увеличит выработку электроэнергии на 6%, потребление - на 5%, указал Новак.

Цена электроэнергии в Европе выросла в 4-5 раз из-за газового кризиса и это не предел, считает Новак.

Он указал, что цена электроэнергии в России в 20 раз ниже, чем в Европе.

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