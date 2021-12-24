Финансирование дорожной отрасли на Алтае в 2022 году вырастет до 16,9 млрд рублей

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Объем средств, направленных на развитие дорожной отрасли в Алтайском крае в 2022 году, вырастет почти на 19% - до 16,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта региона, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк.

"В целом дорожный фонд на 2022 год будет составлять 16 млрд 862 млн рублей. При этом общая сумма средств дорожного фонда по итогам 2021 года составила порядка 14,3 млрд рублей. На эти средства удалось провести работы на 823 км дорог и на 10 мостовых сооружениях. На следующий год у нас также есть и работы по содержанию дорог, строительству мостов", - сказал Никитюк.

На строительный сезон в следующем году запланировано проведение реконструкции дороги от села Алтайское до Бирюзовой Катуни, строительство обходной дороги в селе Сузоп и работы на двух путепроводах в Барнауле и Заринске.

Он уточнил, что основной задачей дорожной отрасли региона является приведение в нормативное состояние 51% от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16 тыс. 155 км. К концу этого года дорожникам удалось привести в нормативное состояние уже более 41% дорог.

"Планируемое значение приведения дорог общего пользования в 2021 году должно составить 44,8% - в нормативное состоянии от общей протяженности по итогам года будет приведено 7 тыс. 237 км региональных дорог", - подчеркнул Никитюк.

По его словам, в 2021 году регион направил на развитие дорог и средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - более 3 млрд рублей. На эти средства удалось провести работы на дорогах в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.