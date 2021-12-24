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Акционеры Ozon выбрали нового независимого директора в совет директоров

Независимый директор Нилеш Лахани сменил Эммануэля ДеСуза

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Акционеры маркетплейса Ozon на годовом собрании 23 декабря утвердили состав совета директоров, независимый директор Нилеш Лахани сменил Эммануэля ДеСуза, говорится в сообщении компании.

Нилеш Лахмани является председателем совета директоров туристической компании Despegar в Латинской Америке.

Совет директоров покинул независимый директор Эммануэль ДеСуза, сооснователь и управляющий партнер компании Princeville Capital. Свои места в совете директоров сохранили Елена Иваншенцева, Лидия Джетт как независимый директор, Чарльз Раян как независимый директор, Питер Сирота как независимый директор, Владимир Ширахов, Дмитрий Каменски, Алексей Катков, а также генеральный директор компании Александр Шульгин.

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