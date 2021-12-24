Названы отрасли, лидирующие по росту зарплат в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сфера финансов и страхования стала лидером по росту зарплат за 2021 год в России по сравнению с другими отраслями. На втором месте - сфера IT, на третьем - строительный сектор, сообщает в пятницу РБК со ссылкой на отчет сервиса "Работа.ру" и лаборатории "Сбериндекс".

Согласно рейтингу, в уходящем году больше всего выросли зарплаты у работников в секторе финансов и страхования - на 17,7%. В сфере IT и связи зарплаты работников выросли на 16,7%, а в строительном секторе - на 12,9%.

Авторы исследования подчеркивают, что в целом фонд оплаты труда полностью восстановился после осложнений, вызванных пандемией. Они прогнозируют, что общая его сумма в компаниях в уходящем году составит 29,3 трлн рублей. Согласно оценкам исследователей, предложение работодателей в уходящем году в целом выросло на 29%. Наибольший спрос на трудовые ресурсы был отмечен в сфере торговли (140% по сравнению с 2020 годом). В тройку лидеров по этому показателю также вошли финансово-страховой сектор (+93%), а также маркетинг, реклама и СМИ (+66%), и, как отмечают аналитики, рост в этих отраслях превысил доковидный уровень 2019 года. Также существенный рост спроса на трудовые ресурсы наблюдается в IT- и телеком-сфере.

"По итогам 2021 года можно смело заявлять, что рынок труда, который еще в 2019 году был работодательским, теперь принадлежит соискателям - именно они теперь диктуют основные тренды развития кадровой индустрии", - прокомментировала результаты исследования директор по аналитике сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.

В отчете также отмечается заметное ускорение роста выплат к концу года. Так, в ноябре номинальный фонд оплаты труда вырос на 14,8% в годовом выражении, в то время как всего за 2021 год рост прогнозируется на уровне 11,6%. Медианная зарплата в ноябре составила 36 644 рублей, что составляет +10,2% к году. Ускорение роста фонда оплаты труда аналитики объясняют восстановлением найма, а также тем, что работодатели индкесируют зарплаты в условиях ускоряющейся инфляции, которая достигла 8,4% годовых в ноябре.