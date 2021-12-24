Средний размер автокредита в ноябре вырос до рекордных 1,25 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средний размер выданных российскими банками автокредитов достиг в ноябре 2021 года рекордного значения 1,25 млн руб., что на 2,7% больше, чем в октябре, и почти на 41% больше, чем год назад, следует из сообщения Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) вновь обновил рекорд, достигнув 1,25 млн руб. Это на 2,7% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в октябре 2021 года - 1,22 млн руб.), и на 40,8% больше, чем в ноябре прошлого года (0,88 млн руб.)", - отмечается в сообщении.

Наибольший средний размер выданных в ноябре автокредитов в среди 30 российских регионов - лидеров по объемам был отмечен в Москве (1,84 млн руб.), Московской области (1,56 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,49 млн руб.), Краснодарском крае (1,36 млн руб.) и в Ленинградской области (1,32 млн руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ - лидеров в автокредитовании) продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,5%), Белгородская область (+6,6%), Чувашская Республика (+6,5%), а также Республика Башкортостан (+6,4%) и Ханты-Мансийский АО (+6,2%). В нескольких регионах отмечено снижение данного показателя, в том числе в Саратовской (-0,8%) и Ленинградской (-0,5%) областях, а также в Москве (-0,2%).

"Сокращение выдачи автокредитов осенью текущего года при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей и окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования. Кроме того, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что в целом можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется, и будет развиваться", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет персональный кредитный рейтинг (ПКР), "от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия". По данным НБКИ, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам в ноябре 2021 года составило 681 балл (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов).