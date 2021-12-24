Новак: рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС сохраняется ниже уровня инфляции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в настоящий момент растут ниже уровня инфляции. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Дефицита у нас нет, биржа работает. Для нас важно, чтобы цены на АЗС были не выше инфляции. На сегодняшний день это соблюдается", - добавил он.

Новак напомнил, что правительством было принято решение о введении механизма демпфера.

О демпфере

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.