Автомобили в России подорожали на 5-20%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новые автомобили российского производства в 2021 году подорожали на 5-8%, зарубежные - в пределах 20%, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если брать, например, автомобили российского производства, повышение цены в этом году произошло от 5% до 8%, а то, что закупалось по импорту, там цены (выросли - прим. ТАСС) до 20%", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Мантуров озвучил такую оценку роста цен, говоря о планируемом повышении ценовой планки автомобилей, подпадающих под повышенный транспортный налог ("налог на роскошь"). "Мы с Минфином приступили к этой работе, понимая, что, действительно, сегодня автомобили даже в базовой комплектации, которые до этого не относились к категории премиального сегмента, в него попали ввиду повышения цен на комплектующие. Надо сказать, что коллеги нас слышат и поддерживают нашу позицию", - добавил министр.

Согласно действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с повышенным коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины не пройдет три года. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили с ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет - в тройном. Перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, составляет Минпромторг.