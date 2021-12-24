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Совфед ввел новый порядок оценки квалификации специалистов в сфере строительства

Закон вводит единый реестр членов СРО и их обязательств

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об обязательном наличии у специалистов в сфере строительства свидетельства о квалификации, документом одновременно упраздняется ряд процедур в данной сфере.

Согласно документу, требование о периодическом повышении квалификации главных инженеров и главных архитекторов проектов (то есть лиц, которые организуют работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства) заменяется обязательным требованием о наличии у таких специалистов свидетельства о квалификации, полученного в соответствии с законом "О независимой оценке квалификации".

Такие работники включаются в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования национальным объединением профильных саморегулируемых организаций (СРО). Обозначен ряд требований к таким специалистам: наличие соответствующего высшего образования, стажа работы на инженерных должностях не менее чем три года, наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее 10 лет или не менее 5 лет при прохождении независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством.

Законом вводится единый реестр членов СРО и их обязательств. Документ также регулирует порядок перехода членов СРО в случае создания саморегулируемой организации на территории субъекта РФ, в котором СРО аналогичного вида отсутствовала, а также порядок перевода в указанном случае ранее внесенных взносов в компенсационные фонды. Кроме того, закон устанавливает срок размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов некоммерческой организации после получения ею статуса СРО.

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