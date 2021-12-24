Совфед одобрил закон о запрете списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Банкам запрещается списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате.

Документ был разработан после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты. Соавтор инициативы, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что речь идет о социальных выплатах "всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь".

В частности, не могут подвергнутся взысканию пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, выплаты президента и правительства РФ в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми, денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Кроме того, закон предусматривает, что должник вправе обратиться в банк, который исполняет требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ (или прожиточного минимума субъекта РФ, если его величина превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране). Указанный прожиточный минимум может быть сохранен банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов должника-гражданина.

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.