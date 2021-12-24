Новым гендиректором "Сбер Еаптеки" станет топ-менеджер Х5 Group Мария Тимофеева

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новым генеральным директором "Сбер Еаптеки" с 1 января 2022 года станет Мария Тимофеева, которая ранее работала директором по продукту онлайн-гипермаркета Vprok.ru в X5 Group. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Сбер Еаптеки".

"С 1 января 2022 года новым генеральным директором компании станет Мария Тимофеева. Основатель "Сбер Еаптеки" Антон Буздалин в роли вице-президента компании сосредоточится на стратегическом развитии бизнеса", - говорится в сообщении.

В роли гендиректора Тимофеева будет отвечать за операционное управление и продуктовое развитие "Сбер Еаптеки". Ранее она работала директором по продукту онлайн-гипермаркета Vprok.ru в X5 Group. Под ее руководством были созданы продуктовая и IT-команды компании, выпущено более десяти новых продуктов для пользователей и внутренних заказчиков.

"Сбер Еаптека" входит в экосистему Сбера и является одной из крупнейших в России интернет-аптек, осуществляющих продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 16 млн человек. В ассортименте компании более 75 тыс. товаров. Аптечная сеть насчитывает 100 хабов и 3 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране.