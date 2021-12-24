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Совфед одобрил закон об упрощенной идентификации клиента через водительское удостоверение

Документ также предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий кредитным организациям упрощенную идентификацию клиента при денежных операциях по номеру водительского удостоверения.

Кроме того, закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится. Суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства будут увеличены с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Закон был разработан в рамках реализации федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.

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