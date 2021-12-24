Власти Красноярского края рассчитывают на инфраструктурный кредит для строительства метро

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют привлечь федеральный инфраструктурный кредит на строительство метро в Красноярске, предварительная стоимость которого оценивается в 89 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Александр Усс.

"Предварительная оценка стоимости метро это 89 млрд рублей. И мы рассчитываем на получение так называемого инфраструктурного, федерального кредита на эти цели. Такая возможность у нас имеется, прежде всего потому, что край является очень устойчивым в финансовом отношении регионом", - сказал Усс.

По его словам, сейчас в Главгосэкспертизе находятся документы по стартовым котлованам для метро. "Мы рассчитываем, что положительное заключение будет получено в первом квартале следующего года. Это значит, что уже в первой половине 2022 года мы можем начинать вынос сетей и приступим к полноценным работам по строительству метро", - добавил Усс.

Стоимость строительства красноярского метро изначально оценивалась в 112 млрд рублей. В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить эту сумму. Тогда Усс сообщил, что была создана рабочая группа, которая изучила варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").