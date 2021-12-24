В Думе считают, что отказываться от мигрантов на стройках надо постепенно

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вопрос об отказе от использования труда мигрантов в строительстве должен решаться постепенно, сейчас отрасль не готова уйти от иностранной рабочей силы. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"В ближайшее время стране крайне необходимо отказаться от мигрантов, но на текущий момент Россия не готова к резкому изменению кадрового состава на стройках", - сказал он.

Кошелев заметил, что одной из причин роста цен на недвижимость стала нехватка рабочей силы из-за ограничений на въезд в РФ, введенных в период пандемии коронавируса. "Проведенное нами исследование подтверждает тот факт, что кадровый голод испытывают от 35% до 50% застройщиков", - сказал депутат, добавив, что сейчас объемы строительства не соответствуют имеющимся трудовым ресурсам.

"На мой взгляд, решать вопрос отказа от иностранной рабочей силы надо постепенно, а не одномоментно, и с помощью комплекса мер", - резюмировал парламентарий.