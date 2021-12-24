Производство первичного алюминия на заводе в Красноярске может быть уменьшено

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Производство первичного алюминия на Красноярском алюминиевом заводе может быть уменьшено. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.

"В планах компании ("Русал" - прим. ТАСС) на ближайшие годы - радикально перестроить сам алюминиевый завод. Они вложили туда немало денег в обеспечение экологической безопасности, снижение экологической нагрузки. <…> Не исключено, что мощности "Русала" на этой площадке будут не просто изменены с точки зрения технологий, но и уменьшены. Наша цель переговоров с "Русалом" заключается в следующем, чтобы на этой площадке производилось алюминия столько, сколько должно перерабатываться. Не больше. Вот такие планы, причем планы, относящиеся к категории абсолютно реальных. И перспектива их воплощения в жизнь - максимум пять лет", - сообщил Усс, добавив, что сейчас компания взяла курс на глубокую переработку алюминия.

Он отметил, что в результате перестройки Красноярского алюминиевого завода может быть создано производство, аналогичное по технологическому уровню недавно открытому Тайшетскому алюминиевому заводу.

Губернатор напомнил, что дочка "Русала" - компания "Сибирские алюминиевые диски" - стала одним из трех первых резидентов особой экономической зоны "Красноярская технологическая долина".

О долине

Компания "Русал" и правительство Красноярского края ранее подписали соглашение об открытии ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", которое реализуется в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь". Вокруг крупных предприятий - Красноярского алюминиевого завода и Богучанского алюминиевого завода - предполагается создать комплекс перерабатывающих производств, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.