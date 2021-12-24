Высокотехнологичный кластер "Ломоносов" в долине МГУ достроят в 2023 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Строительство кластера "Ломоносов" на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщил журналистам при посещении строительной площадки в столичном районе Раменки мэр Москвы Сергей Собянин.

"По поручению президента строится научно-технологическая долина МГУ - всего около 450 тыс. кв. м первоклассных лабораторий и производственных помещений. Здесь, на бывшем пустыре, развернута большая стройка, одновременно возводится треть корпусов. Здание, возле которого мы находимся, - это многофункциональный корпус "Ломоносов", который должны ввести [в эксплуатацию] в 2023 году, но уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих R&D-компаний, в том числе и [от] выпускников МГУ, студентов, аспирантов. Это говорит о том, что огромный научный и образовательный потенциал МГУ, то есть ведущие ученые со всей страны создадут мощную синергию для создания новейших технологических продуктов в стране, - я думаю, что это будет один из ведущих мировых кластеров", - сказал Собянин.

Он также выразил благодарность за поддержку и совместную работу ректору МГУ Виктору Садовничему. "Очень хорошо, что одновременно с нашим корпусом возводятся еще два мощных корпуса", - сказал мэр. Ректор в свою очередь отметил, что в новом центре будут сосредоточены тысячи стартапов и проектов, более 300 из которых уже определены.

"Хочу поблагодарить правительство Москвы и лично Сергея Семеновича, потому что здесь был пустырь, и быстро освоить эту площадку можно было только такими силами как Москва. <…> Идея долины была выдвинута мною исходя из мирового опыта. Это трансфер фундаментальных исследований и технологий. У нас много молодых людей, которые хотят получать что-то из высоких технологий, им нужно пространство. И вот, такая идея была поддержана президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и был принят специальный закон по долинам, и, кстати, нашему примеру следуют многие другие университеты и города, они тоже делают похожие долины. Но мы, конечно, первые, и благодаря нашим усилиям строятся три кластера, еще три будут в Татьянин день заложены и открыты для строительства", - сказал Садовничий.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, на территории центра планируется разместить девять кластеров общей площадью 455 тыс. кв. м: "Ломоносов" - флагманский кластер, стартовая площадка для первых резидентов; "Нанотех" - нанотехнологии и исследования новых материалов, наномашиностроение; "Инжиниринг" - робототехника, технологии специального назначения и машинного инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии; "Биомед" - биомедицина, фармацевтика, медико-биологические исследования и испытания; "Космос" - космические исследования и космонавтика; "Инфотех" - информационные технологии и математическое моделирование; "Геотех" - геономия и экология; междисциплинарный кластер - междисциплинарные гуманитарные исследования и когнитивные науки, спорт, инновационные спортивные технологии, технологии искусственного интеллекта; образовательный (управленческий) кластер - размещение управляющей компании, офисы.

"Строительство ИНТЦ осуществляется на территории, расположенной между проспектом Вернадского, Ломоносовским, Мичуринским проспектами и Раменским бульваром. До последнего времени эта территория, зарезервированная под нужды МГУ им. Ломоносова еще в 50-е годы XX века, была занята некапитальными гаражами и множеством других, часто незаконных построек, после их сноса образовались значительные завалы строительного мусора. В декабре 2020 года - феврале 2021 года комплекс городского хозяйства города Москвы провел работы по освобождению будущей территории ИНТЦ. Всего было вывезено 1,8 млн куб. м строительного мусора, отходов и грунта", - заключили в мэрии.