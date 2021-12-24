СФ одобрил закон о штрафе до 1 млн руб. для операторов связи за пропуск подменных номеров

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об административных штрафах до 1 млн рублей для операторов связи за невыполнение обязанности по блокировке так называемых подменных номеров.

Как пояснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон, обвязывающий операторов связи передавать в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации, был принят в июле этого года в виде поправок в федеральный закон о связи. Теперь за неисполнение этой обязанности вводится административная ответственность. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как отметили разработчики документа, действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети связи общего пользования причиняют ущерб интересам государства и общества.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.