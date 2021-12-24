Бюджет Челябинской области на 2022 год приняли с дефицитом в 37,2 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в третьем чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с дефицитом в 37 млрд 274 млн 646 тыс. 900 рублей, следует из документов, опубликованных в пятницу на сайте заксобрания.

25 ноября бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был принят в первом чтении, объем доходов региона, как и объем расходов, в будущем году планировался на уровне 253,2 млрд рублей.

"Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета - 219 млрд 363 млн 803 тыс. 900 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 40 млрд 844 млн 465 тыс. 700 рублей. Общий объем расходов областного бюджета - 256 млрд 638 млн 450 тыс. 800 рублей. Объем дефицита областного бюджета - 37 млрд 274 млн 646 тыс. 900 рублей", - сказано в документе.

Отмечается, что источниками финансирования дефицита областного бюджета стали изменение остатков средств областного бюджета; разница между привлеченными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета. Рыночные заимствования не привлекаются.

По данным местных властей, к третьему чтению были увеличены в частности расходы на развитие дорожного хозяйства, создание новых мест в общеобразовательных организациях, развитие жилищного строительства и поощрение педагогов-кураторов в организациях среднего профобразования, а также на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, модернизацию коммунальной инфраструктуры и т.д.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год утвердили в сумме 225 млрд 735 млн 216 тыс. 600 рублей, а на 2024 год - в сумме 240 млрд 224 млн 356 тыс. 300 рублей. Общий объем расходов на 2023 год - в сумме 249 млрд 327 млн 132 тыс. 400 рублей, на 2024 год - в сумме 253 млрд 365 млн 656 тыс. 900 рублей. Объем дефицита областного бюджета на 2023 год - в сумме 23 млрд 591 млн 915 тыс. 800 рублей и на 2024 год - в сумме 13 млрд 141 млн 300 тыс. 600 рублей.