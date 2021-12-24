Эксперты: более 200 DDoS-атак совершено на онлайн-ретейл и финтех в I половине декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники совершили 227 DDoS-атак мощностью свыше 1 Тбит/с было на компании развлекательной сферы, онлайн-ретейла, издательские дома и финтех-сферу в первой половине декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз.

"В первой половине декабря специалисты компании StormWall зафиксировали шквал DDoS-атак мощностью более 1 Тбит/с, длящихся в течение нескольких суток. В основном хакеры атаковали компании развлекательного сектора, онлайн-ретейл, издательские дома и финтех-сферу, особенно криптосервисы. Атаки осуществлялись злоумышленниками с помощью нового ботнета, который состоит из нескольких десятков тысяч серверов с разными версиями операционных систем, а также вебкамер, роутеров, умных телевизиров и других умных устройств", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в ботнет входят разные устройства на базе различных операционных систем с различным установленным программным обеспечением (ПО), каждая новая атака имеет примерно одинаковую мощность, но разную географическую распределенность. Это указывает на то, что используется несколько ботнетов, объединенных в единую систему управления, доступ к которой предоставляется злоумышленниками.

"Ресурсы ботнета делятся между несколькими пользователями, которые могут запускать DDoS-атаки одновременно. Для запуска атаки каждый злоумышленник использует не весь ботнет, а его часть, но даже его часть позволяет организовать атаку мощностью в несколько сотен Гбит/с. Поскольку каждый хакер имеет доступ только к одной части ботнета, то у других злоумышленников есть возможность в тот же самый момент использовать оставшуюся мощность, поэтому атакующие могут запускать продолжительные атаки", - пояснили эксперты, уточнив, что ботнет работает без подмены IP-адреса.

По данным компании, порядка 50% вредоносного трафика идет из Японии, 30% из США и 20% из других стран. По мнению экспертов StormWall, такие атаки могут быть отражены с помощью геораспределенной сети защиты. Для создания эффективной системы защиты от таких атак, необходимо иметь большие канальные емкости, а также большие мощности в части сетевого и вычислительного оборудования. Для эффективной защиты онлайн-ресурсов от атак эксперты рекомендуют использовать профессиональные решения, которые предлагают компании, специализирующиеся на защите от DDoS-атак.