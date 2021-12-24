Путин поставил задачу выполнить все планы по нацпроектам в ближайшие три года

"Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены", - сказал Путин на встрече с членами правительства в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что при всех сложностях, корректировках "в целом по графику продвигается реализация национальных проектов". Он подчеркнул, что реализация нацпроектов подошла к своему экватору.

Путин напомнил, что этот вопрос обсуждался на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. "Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек. Он в центре нашей работы, благополучие человека", - сказал глава государства, добавив, что смысл нацпроектов заключается в том, чтобы люди ощутили реальные, зримые перемены к лучшему - как в мегаполисах, так и в малых городах и на селе. "В следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты", - заключил Путин.