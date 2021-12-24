В Омской области началось строительство объектов ОЭЗ "Авангард"

ТАСС, 24 декабря. Строительство объектов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Авангард" началось в Омске, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков.

"Первый шаг сделан, и уже есть предприятие, которое вышло на объекты. Начинается строительство, и мы в следующем году начинаем подвод инженерных сетей и будем двигаться более активно", - сказал Бурков.

Он добавил, что общая стоимость проекта ОЭЗ выросла с 23 до 45 млрд рублей. "Инвесторы рассмотрели, посчитали интересы и увеличили объемы планируемого производства, - отметил глава региона. - В первую очередь это касается проекта [производства] графитированных электродов для металлургии. Это практически импортозамещающая программа, которую реализует компания "Газпром нефть".

По словам Буркова, из четырех заявок, поданных на участие в ОЭЗ, две уже утверждены и еще две находятся на стадии рассмотрения. "Параллельно управляющей компанией "Авангарда" ведутся переговоры еще с рядом инвесторов по размещению производственных проектов на территории ОЭЗ с общим объемом инвестиций около 5 млрд рублей", - пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что Омская область успешно прошла отбор на получение бюджетного кредита на строительство объектов электроснабжения на территории "Авангарда" с финансированием в размере 120 млн рублей. Также прорабатывает проект транспортной инфраструктуры зоны. "Долгосрочный план развития ОЭЗ предполагает наращивание объемов производства промышленной продукции резидентами ОЭЗ и расширение границ "Авангарда" после заполнения существующих территорий", - подытожил Бурков.

Значимость ОЭЗ

Ранее Бурков рассказал, что омская ОЭЗ очень важна для региона как с точки зрения привлечения инвестиций, так и в целом для перестройки промышленной базы области и реализации значимых для всей страны проектов. По его словам, проекты ОЭЗ в Омске предусматривают более глубокие переделы нефтехимического сырья для выпуска продукции, которая в настоящее время ввозится в страну из-за рубежа. При этом омская площадка, где исторически сложилась технологическая и кадровая база для развития нефтехимических предприятий, максимально приближена к производству сырья и сетям инфраструктуры.

Для обеспечения благоприятных условий для резидентов в Омской области уже утвердили законы о снижении ставок по налогу на прибыль и по транспортному налогу. По оценке омского правительства, уже к 2030 году якорные резиденты будут отчислять в бюджеты всех уровней более 10 млрд рублей.