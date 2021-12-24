Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 декабря вырастет до $94,9 за тонну

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 декабря 2021 года по 11 января 2022 года вырастет до $94,9 за тонну против $94 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя понизится с $84,8 до $83,5 за тонну, на кукурузу - повысится с $55 до $69 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $335,6 за тонну, на ячмень - при цене в $304,4 за тонну, на кукурузу - $283,6 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.