{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 декабря вырастет до $94,9 за тонну

Пошлина на экспорт ячменя понизится с $84,8 до $83,5 за тонну

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 декабря 2021 года по 11 января 2022 года вырастет до $94,9 за тонну против $94 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя понизится с $84,8 до $83,5 за тонну, на кукурузу - повысится с $55 до $69 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $335,6 за тонну, на ячмень - при цене в $304,4 за тонну, на кукурузу - $283,6 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

Теги
Россия
Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте в Коми из-за концентрации метана
Ведомство выявило многочисленные нарушение на шахте "Комсомольская"
Читать полностью