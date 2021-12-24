Российские АЭС досрочно выполнили годовой план выработки электроэнергии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские атомные электростанции досрочно выполнили годовое государственное задание по выработке 217,674 млрд кВт·ч электроэнергии, сообщили в пятницу в пресс-службе "Росэнергоатома" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

"24 декабря 2021 года российские АЭС <...> досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 217,674 млрд кВт·ч. В 2020 году на эту же дату было выработано свыше 210,416 млрд кВт·ч", - говорится в сообщении.

Если бы такой объем энергии вырабатывался угольной генерацией, это привело бы к выбросу свыше 109 млн тонн эквивалента углекислого газа.

Как отметили в "Росэнергоатоме", наращиванию выработки электроэнергии в 2021 году способствовал ряд мероприятий, включая оптимизацию продолжительности ремонтов и ввод в эксплуатации энергоблока №6 Ленинградской АЭС с инновационным реактором поколения "3+" ВВЭР-1200.

По итогам 2020 года российские АЭС поставили абсолютный рекорд по объему выработанной электроэнергии, нарастив его до 215,746 млрд кВт·ч (против 208,78 млрд годом ранее). Теперь, как сообщили в "Росэнергоатоме", перед ними стоит задача до конца 2021 года выработать не менее 219,933 млрд кВт·ч.

Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке. На долю атомных станций приходится около 20% вырабатываемой в России электроэнергии.