Большинство курортов РФ по итогам года на 20% могут превзойти показатели 2019 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство курортных направлений России по итогам года на 15-20% могут превзойти показатели 2019 года по числу принятых туристов. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам заседания правительственной комиссии по развитию туризма.

"Ожидается, что большинство курортных направлений по итогам года на 15-20% превзойдут показатели 2019 года. Это, прежде всего, Краснодарский край и республика Крым. Среди тех, кто полностью восстановится и даже вырастет, также есть новые направления, которые смогли привлечь к себе внутренних туристов - Калининградская область, Камчатский край, республики Алтай, Карелия и ряд других", - сообщили в аппарате со ссылкой на Чернышенко.

В ходе заседания комиссии вице-премьер отметил, что 2021 год оказался намного успешнее для внутреннего туризма, чем предыдущий. Благодаря мерам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось не только сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. В этом году активно использовались новые меры государственной поддержки в сфере туризма - чартеры, гранты и программы кешбэка. Только программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что задачей на следующий год является запуск нацпроекта на полную мощность, чтобы каждая мера поддержки была востребована людьми и бизнесом.

Чернышенко напомнил, что в 2021 году также началась работа с корпорацией "Туризм.РФ" по созданию инфраструктуры. Для реализации отобраны первые 53 инвестиционных проекта в 27 регионах. Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил о высокой вовлеченности субъектов и инвесторов в развитие инфраструктуры туризма.

"Корпорацией достигнуты договоренности о взаимодействии с 30 регионами, с 21 регионом уже подписали соглашения о сотрудничестве, остальные готовы к подписанию в ближайшее время. По ряду объектов строительство начнется уже в 2022 году, по остальным - приступаем к подготовительным работам, изысканиям и проектированию", - рассказал Суханов.