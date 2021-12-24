Инвестиционная программа "Росгеологии" на 2022 год составит рекордные 9 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций "Росгеологии" на 2022 год запланирован в рекордном для холдинга объеме - 9 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции глава холдинга Сергей Горьков.

"Наше правление утвердило программу инвестиций на следующий год, рекордная сумма - 5 млрд рублей за один год. Плюс программа докапитализации, которую правительство нам утвердило, - это порядка 4 млрд рублей. Это означает, что в следующем году наша программа инвестиционная будет составлять 9 млрд рублей за год. Это рекордный показатель с постсоветского периода", - сказал он.

При этом в последующие три года общий объем инвестиций составит около 23 млрд рублей, подчеркнул Горьков.

"Росгеология" по итогам 2021 года сумела нарастить выручку на 20%, отметил глава холдинга. Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Росгеологии", выручка холдинга составила около 31 млрд рублей. "И по бюджету, который мы утвердили буквально сегодня правлением, в 2022 году планируем рост порядка 10-12% по выручке", - добавил Горьков.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.