Кабмин выделит около 5,5 млрд рублей на поддержку шести регионов ДФО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит около 5,5 млрд рублей на поддержку шести дальневосточных регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Глава государства подчеркивал, что эти территории [Дальнего Востока] для России имеют большое значение, ведь они обладают колоссальным потенциалом. Правительство также внимательно относится к этому округу. Мы постоянно посещаем его, чтобы в режиме реального времени отслеживать, что делается для повышения качества жизни людей, а также для совершенствования инфраструктуры, благодаря которой проще будет создавать рабочие места. Мы распределим на эти цели из федерального бюджета еще около 5,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что государственную поддержку получат шесть регионов Дальнего Востока. Это Якутия, Чукотка, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. По словам премьера, подготовлено распоряжение, которое поможет строить там новые и реконструировать действующие объекты инфраструктуры территорий опережающего развития.

"Это новые здания в промышленных парках и автодороги, присоединение к сетям электро- и газоснабжения, подводка необходимых инженерных коммуникаций, многие другие объекты. Мы рассчитываем, что эти меры станут серьезным стимулом для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока", - сказал Мишустин.